Il malore, poi lo schianto contro il muro: lutto a Cantù per la morte di Gianluca Bartesaghi

L'improvviso malore, la perdita di controllo dell'auto e, infine, il duplice schianto contro un muro. E' morto così Gianluca Bartesaghi, 51 anni di Cantù. L'uomo era a bordo della sua vettura e viaggiava in via Milano a Cantù quando è stato probabilmente colpito da un infarto. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 7 febbraio 2023. I soccorsi del 118 sono serviti momentaneamente a stabilizzarlo per consentire il trasporto in elicottero al San Gerardo di Monza, ma purtroppo una volta giunto al pronto soccorso del nosocomio brianzolo l'uomo è spirato. Della dinamica dell'incidente e del fatale episodio si sono occupati gli agenti della polizia locale canturina. Su come si siano svolti i fatti non sembrano esserci dubbi.

Un dolore immenso quello che ha colto i famigliari di Bartesaghi. Il gruppo Facebook "Sei di Cantù Se..." è stato silenziato dagli amministratori per alcuni giorni in segno di solidarietà e cordoglio verso la moglie Lorena, nota per essere una moderatrice del gruppo, con la quale Gianluca era sposato da quasi otto anni.