E' morto Giacomo Armellini di Lurate Caccivio: grazie ai suoi organi 20 persone continueranno a vivere

È con grande dolore che la comunità di Lurate Caccivio piange la perdita di Giacomo Armellini, un uomo di straordinario cuore e un prezioso volontario, amico, padre e marito, nonché punto di riferimento per tante persone. Ingegnere elettronico di professione, Giacomo dedicava il suo tempo libero al volontariato nell'associazione "Amici del Sidamo", contribuendo attivamente al benessere degli altri. Come riportato dal sito Prima Como, la sua generosità ha trovato un'ulteriore espressione nella sua decisione di donare organi e tessuti, regalando una nuova possibilità di vita a ben venti persone.

Apprezzato e rispettato in parrocchia, Giacomo era conosciuto per la sua gentilezza e la sua capacità di unire le persone. Il gruppo politico "Valori Comuni", con cui Giacomo collaborava, ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua assenza e l'impatto positivo che ha avuto su tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Il tragico incidente che ha portato alla sua prematura dipartita ha lasciato la comunità col fiato sospeso, mentre Giacomo lottava per la vita all'ospedale di Circolo di Varese. Il 30 marzo scorso era stato colpito dal ramo di un albero mentre si trovava in compagnia di altri volontari dell'associazione "Amici del Sidamo" in una zona boschiva situata in via Colombo a Sumirago. Si stavano dedicando alla pulizia del bosco, un'attività finalizzata alla raccolta di fondi per sostenere progetti umanitari in Etiopia. Nonostante i migliori sforzi dei soccorritori e dei medici, le sue condizioni sono rimaste gravissime e, purtroppo, non c'è stato alcun miglioramento. Fino alla morte sopraggiunta stamattina, 3 aprile.

Ora, mentre la città piange la perdita di un uomo tanto amato e rispettato, rimane il ricordo di un individuo che ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori di tutti coloro che ha incontrato lungo il suo cammino. Che il suo spirito generoso e altruista possa continuare a ispirare la nostra comunità e che possa riposare in pace.