Dramma a Erba: un anziano si è tolto la vita nella sua ditta

Ancora un suicidio in provincia di Como. Questa volta a togliersi la vita è stato un uomo di 79 anni. L'uomo è stato trovato privo di vita all'interno del luogo di lavoro della sua ditta in via Lecco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori arrivati con un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba e un'automedica. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.