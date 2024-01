Caduti con l'auto nel lago a Colico: morto anche Enrico Taffa

Si è spento a 60 anni il milanese Enrico Taffa, uno dei tre occupanti dell'auto che il 3 gennaio era finita nel lago a Colico. La moglie Manuela Spargi era stata dichiarata morta quasi subito, mentre Taffa e Carlo Emilio Chies (monzese di 79 anni) erano stati trasportati in gravissime condizioni in ospedale. Chies è tuttora tra la vita e la morte. Secondo quanto riportato dal sito d'informazione LeccoToday, dopo due settimane di agonia Taffa si è spento all’ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese.

La tragedia sarebbe scaturita da una manovra errata condotta nel parcheggio dell'abbazia. A estrarre i tre dall'abitacolo è stato Ivano Ghidoni, un vigile del fuoco appartenente al nucleo sommozzatori di Milano che si trovava nei pressi della tragedia mentre era fuori servizio. Non ha esitato a tuffarsi nelle gelide acque lacustri, venendo poi supportato dalle squadre di soccorritori giunte sul posto. L'area del tragico sinistro è quella generalmente utilizzata come parcheggio per poi raggiungere a piedi il luogo sacro: all'origine dell'avvenimento potrebbe esserci stata un'errata manovra da parte della persona alla guida, con l'auto finita quindi giù dalla scarpata.