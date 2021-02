Appiano Gentile, infarto improvviso in hotel: muore uomo di 55 anni

Dramma al Dream Hotel: l'ospite della struttura è deceduto dopo il trasporto in ospedale

Attimi drammatici al Dream Hotel di Appiano Gentile (via Vignetta) intorno alle 14 del 9 febbraio 2021. Un uomo di 55 anni ha accusato un improvviso malore. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago e un'automedica, oltre ai carabinieri di Appiano Gentile. I soccorritori del 118 hanno rianimato sul posto l'uomo prima di trasportarlo d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Purtroppo le condizioni del 55enne erano troppo gravi e l'uomo è arrivato morto all'ospedale. Sulle cause non sembrano esserci dubbi, dovrebbe essersi trattato di arresto cardio circolatorio.