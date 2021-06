Montano Lucino, tragedia in carrozzeria: morto per un malore

Tragedia a Montano Lucino nella mattina del 4 giugno 2021. Un uomo di 57enne è morto a causa di un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. E' accaduto poco dopo le 8.30 in una carrozzeria di via Gelada. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia e un'automedica ma i soccorsi sono stati inutili. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. E' probabile che si sia trattato di un infarto. Per i carabinieri della compagnia di Cantù non ci sono dubbi che si sia trattato di una morte sopraggiunta per cause naturali.