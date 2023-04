Uomo morto carbonizzato in un sottoscala in Brianza

Un risveglio drammatico a Seregno, al confine con Mariano Comense: nel sottoscala di un parcheggio è stato ritrovato il corpo carbonizzato di una persona. Dalle primissime informazioni raccolte da MonzaToday la scoperta è avvenuta intorno alle 6.30 di giovedì 20 aprile. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Ignote al momento le cause della terribile morte della persona rimasta avvolta dalle fiamme. L’allarme scattato per quel fumo che arrivava dal parcheggio di via Odescalchi dove, appunto, è stato fatto il macabro ritrovamento.

Il ritrovamento

L'uomo è stato ritrovato un parcheggio pubblico interrato dove si è sviluppato un incendio che ha visto coinvolto un sottoscala dove con ogni probabilità, aveva trovato ricovero un senzatetto - al momento non identificato - che, a causa delle fiamme, è deceduto carbonizzato. Nessun veicolo coinvolto né danni strutturali. Indagini dei carabinieri di Seregno in corso.