Caduta in bicicletta, è morto dopo tre giorni di ospedale il 74enne di Cassina

Non ce l'ha fatta il 74enne di Cassina Rizzardi, Eugenio Bernasconi, che è deceduto dopo tre giorni in ospedale a Varese, dove era stato ricoverato. La terribile caduta in bicicletta lo scorso 15 novembre a Villa Guardia in via Mazzini. La situazione era sembrata subito grave e i soccorsi Areu (Agenzia regionale emergenze urgenze) erano partiti in codice rosso. Il pensionato, che cadendo aveva sbattuto la testa, era stato trasportato all'ospedale dall'elisoccorso. Sul posto era arrivata anche la Croce Rossa di Lurate Caccivio e l'auto medica. L'uomo, come lo ricordano in paese, era una persona attiva e sportiva e non era raro vederlo fare sport o girare in bicicletta. Il funerale è previsto per martedì 21 novembre presso la casa funeraria di via Lenticchia 18 a Como.