E' morto il bambino di 11 anni coinvolto nell'incidente sulla A9: i suoi organi saranno donati

E' morto il bambino di 11 anni rimasto coinvolto nel teribile incidente avvenuto sull'autostrada A9 lo scorso 10 maggio. Il bambino è deceduto all'ospedale di Bergamo, dove era stato trasportato in elicottero. Il terribile evento si è verificato in prossimità dell'ingresso di Fino Mornasco, mentre il bambino era seduto nell'auto guidata dal padre e che si è scontrata con un'altra macchina che viaggiava da Como verso Milano. Secondo le ricostruzioni degli agenti della polizia stradale di Busto Arsizio, il padre del ragazzo ha improvvisamente tentato di cambiare direzione, cercando di inserirsi in una corsia in direzione Nord all'interno della carreggiata sud, segnalata con appositi coni. Questo improvviso tentativo di inversione avrebbe causato la collisione con una Honda con a bordo una coppia di Como.

All'interno dell'auto c'erano anche la sorella sedicenne del bambino e la madre, entrambe gravemente ferite e trasportate inizialmente al Sant'Anna, prima di essere trasferite all'ospedale di Bergamo per rimanere vicine al membro più grave della famiglia. La famiglia, di origine moldava con passaporto rumeno e residente in Belgio, ha dato il consenso per il prelievo degli organi del bambino deceduto. La dinamica precisa dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale. Il padre del bambino è stato iscritto nel registro degli indagati e lo accusa ora di omicidio stradale.