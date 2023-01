L'avvocato Manuel Gabrielli trovato morto nel suo garage a Novedrate

La tragedia la scorsa notte a Novedrate: l'avvocato Manuel Gabrielli, noto anche per aver assistito Mario Frigerio, l'unico superstite e testimone chiave della strage di Erba, è stato trovato morto in un garage di sua proprietà a Novedrate. L'uomo, classe '75, è stato ritrovato privo di vita dalla moglie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri di Cantù ma non c'è stato nulla da fare. Sarà poi l'autopsia, che sarà fatta la prossima settimana, a stabilire le cause che lo hanno portato alla morte.

L'avvocato Gabrielli aveva uno studio anche nella città di Seregno. Nel 2006 era balzato alle cronache per aver assistito Mario Frigerio, il testimone chiave della strage di Erba, uno dei processi più seguiti e discussi d'Italia. Pare che ultimamente fosse molto preoccupato per alcune minacce ricevute. Lascia la moglie e due bimbi piccoli.