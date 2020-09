Dramma ad Albese con Cassano: uomo trovato morto sul balcone

Mattina drammatica in via Pulici ad Albese con Cassano. Intorno alle 8.30 giunge alla centrale del 118 una richiesta di soccorso da parte di alcuni passanti per una persona sul balcone di casa che non dava segni di vita. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo e un'automedica ma il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco per e i carabinieri.

