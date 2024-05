È morto in ospedale il padre accoltellato in strada che voleva difendere sua figlia

Non ce l'ha fatta il 71enne che ieri 6 maggio è stato preso a coltellate in strada dall'ex compagno della figlia, la donna di 37 anni anche lei gravemente ferita.

Era circa mezzogiorno e mezza quando in via Matteotti a Varese un uomo di 41 anni ha tirato fuori un coltello e ha iniziato a colpire al volto la sua ex e poi il padre di lei. Secondo quanto è stato possibile ricostruire il 41enne, ex avvocato, avrebbe sfregiato con il coltello in faccia la ex, per poi accanirsi sul padre, intervenuto per difenderla. L'elisoccorso è decollato da Como Villa Guardia e l'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Varese in gravissime condizioni, in arresto cardiocircolatorio, ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso. Purtroppo è deceduto poche ore dopo. L'aggressore, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravi. Era coperto di sangue ma con lievi ferite. Il 41enne è un ex avvocato: decise lui di cancellarsi dall'Ordine dopo le denunce di stalking.