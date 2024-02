Dramma a Villa Guardia: un anziano trovato morto in strada

E' stato trovato senza vita riverso a terra in via Pascoli a Villa Guardia. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe un 81enne residente in zona. Il suo corpo è stato trovato sulla strada nei pressi di un'azienda agricola. Per il momento non sono state rilasciate informazioni ufficiali riguardo alle ipotesi del decesso, ma sembra che sia da escludere il coinvolgimento di altre persone. Potrebbe essersi trattato di un malore o di un infortunio. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 14 del 7 febbraio 2024. Sul posto in supporto del personale del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco.