Cantù, scappa dal posto di blocco, ritrovato morto in un capannone: aveva 28 anni

Una vicenda davvero misteriosa che ha inizio sulle strade di Cantù, dove il giovane 28enne lavorava, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio. Qui S.M., viene fermato ad un posto di blocco dai carabinieri, mentre è alla guida della sua auto, ma non si ferma e scappa. Viene ritrovato, privo di vita vicino a Varese, in un capannone, ad Origgio domenica 4 gennaio nel tardo pomeriggio.

Come dalle strade di Cantù sia finito ad Origgio in un capannone, è ancora tutto da svelare. A Cantù S.L, lavoarava come gommista, ma era residente a Lentate sul Seveso. Non si conoscono i motivi per cui non si sia fermato al posto di blocco. La Procura di Busto Arsizio (in provincia di Varese, dove è stato ritrovato il corpo senza vita) indaga, ed ha avviato un'inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio.