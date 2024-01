Morti nel lago di Como, sabato i funerali di Morgan Algeri

Mentre gli inquirenti continuano le indagini per fare chiarezza sulle dinamiche del terribile incidente dello scorso 6 gennaio in viale Geno, dopo il nulla osta della procura il 16 gennaio a Cantù si è tenuta una messa per Tiziana Tozzo. La chiesa di Cantù, il Santuario della Beata Vergine Maria dei Miracoli tra viale alla Madonna e via Brighi lo scorso 16 gennaio, era gremita di gente per l'ultimo saluto a Tiziana. Il figlio Lorenzo in prima fila con la cugina e la zia, presenti numerose le amiche e colleghe, ma anche tante persone venute da fuori. Dopo la funzione il feretro è stato trasportato in Calabria a Canolo, sua città d'origine e lì, proprio oggi si terranno i veri e propri funerali dove la 45enne sarà sepolta accanto alla madre.

I funerali di Morgan Algeri, il 38enne bergamasco che è l'altra vittima dell'incidente, si terranno invece sabato prossimo 20 gennaio a Brembate di Sopra presso la chiesa parrocchiale alle 14.30.