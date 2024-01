Morti nel lago, l'ultimo saluto a Morgan Algeri: "Ogni volta che ci alzeremo in volo sarà per starti più vicino”

Dopo la messa a Cantù e i funerali in Calabria di Tizziana Tozzo oggi, sabato 20 gennaio, Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo ha dato il suo ultimo saluto a Morgan Algeri, 38 anni, morto anche lui nel tragico incidente di viale Geno a Como. La parrocchia era gremita, tanto che era difficile entrare. La maglietta del Milan, la sua squadra del cuore, è stata appoggiata sulla sua bara. Particolarmente toccante il discorso degli amici piloti, della Scuola Volo di Caravaggio, di cui Morgan era uno dei gestori. "Da ora in avanti ogni volta che voleremo sarà per esserti più vicino". In prima fila il padre, la madre e la sorella Barbara.

Nel frattempo continuano le indagini coordinate dal sostituto procuratore Giuseppe Rose. L'ipotesi più accreditata, in attesa della perizia del mezzo e della lettura della scatola nera del suv, resta quella del guasto. Morgan, 38 anni, e Tiziana, 45, lo scorso 6 gennaio si trovavano nell'auto quando il Suv, parcheggiato vicino alla ringhiera in viale Geno a Como, ha improvvisamente preso velocità, scardinando una panchina in pietra e abbattendo la ringhiera parapetto, per poi finire nel lago. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, dopo l'impatto con la parte meno profonda del fondale, l'auto si sarebbe capovolta, sprofondando fino a 15 metri. I due sono riusciti a liberarsi dall'abitacolo ma il freddo, il buio e la profondità non gli hanno dato scampo. Era il loro primo appuntamento, che li ha uniti in questo destino crudele e ancora inspiegabile.