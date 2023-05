Morire di lavoro: tre operai deceduti in 24 ore in Lombardia

Ieri 25 maggio in meno di sette ore sono stati tre gli uomini morti sul lavoro. Uno ogni due ore. È stato il giovedì nero della Lombardia, teatro di tre incidenti sul lavoro costati la vita a tre uomini. La scia di sangue è partita dal Milanese per poi allungarsi fino al Bresciano e alla Brianza.

Tra loro un operaio di 62 di Cantù, che era al lavoro all'interno di un cantiere di ristrutturazione di una abitazione. In quel momento era occupato in alcune operazioni a ridosso di una piscina su cui erano stati installati dei pannelli sulla recinzione a una altezza di circa due metri. Forse per un malore o dopo aver perso l'equilibrio, il 62enne è caduto all'indietro, sbattendo la testa. Una caduta che non gli ha lasciato scampo: anche per lui non c'è stato nulla da fare. Molte le riflessioni anche sul fatto che a 62 anni, prossimo alla pensione, fosse ancora occupato in lavori di fatica.

Gli altri morti sul in Lombardia ieri 25 maggio 2023

Il primo dramma si è consumato alle 8.41 in punto a Trezzano sul Naviglio. Lì a perdere la vita è stato il 25enne Ruman Abdul, cittadino del Bangladesh, una casa in zona Stadera a Milano. Era al suo primo giorno di lavoro - con un contratto ancora non registrato - alla Crocolux, un'azienda attiva dal 1973, specializzata nella produzione di borse e accessori in pelle e ora gestita da imprenditori cinesi. Sembra, stando ai primi accertamenti, che il 25enne stesse spostando insieme ad alcuni colleghi un macchinario in un magazzino della ditta. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, proprio il macchinario lo ha schiacciato. Soccorso dai vigili del fuoco, che lo hanno "liberato", e dagli equipaggi del 118, il ragazzo è stato accompagnato in elicottero al pronto soccorso del Niguarda, dove qualche ora dopo i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

E proprio qualche ora dopo, alle 11.31, una nuova tragedia si è consumata a Bagolino, in provincia di Brescia. A farne le spese è stato un 33enne morto mentre tagliava alcuni alberi in località Cerreto. Secondo i primi accertamenti, stava lavorando per conto di una società che si occupa di potature. Travolto da un tronco, è deceduto praticamente sul colpo e a nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118.