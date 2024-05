Caduta dalla zip-line: probabile morte per traumi e non per malore

Ghizlane Moutahir sarebbe morta a seguito dei traumi e non per colpa di in malore. È l'ipotesi formulata dal procuratore di Sondrio alla luce dei primi risultati macroscopici dell'autopsia sul corpo della turista 41enne morta mentre scendeva lungo la zip-line a Bema, in Valtellina. L'incidente fatale è avvenuto domenica 5 maggio 2024: poco prima di arrivare alla stazione di arrivo la donna è precipitata nel vuoto.

"Sono stati rilevati in sede di esame autoptico – ha spiegato il procuratore Piero Basilone -, segni chiari di decesso conseguente a poli-traumatismi da precipitazione e l’assenza di segni che possano ricondurre ad un malore precedente alla precipitazione che abbia condotto ad un infarto".