E' morto l'albergatore Roberto Cassani, proprietario del Metropole Suisse

Si è spento all'età di 61 anni l'imprenditore comasco Roberto Cassani, titolare del notissimo Hotel Metropole Suisse di piazza Cavour a Como. Cassani è morto a causa di una malattia che lo affliggeva da lungo tempo. Oltre che come albergatore era noto anche per i ruoli che aveva ricoperto per esempio in Confcommercio Como, per la quale era stato presidente degli Albergatori. Era stato anche presidente del Consorzio Como Turistica. Cassani partecipava spesso ai dibattiti che si svolgevano sui giornali riguardo ai temi turistici e di decoro urbano. Le sue opinioni manifestavano sempre l'amore per Como ed esprimevano il desiderio di migliorarla per renderla sempre più accogliente nei confronti dei visitatori italiani stranieri.