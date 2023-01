Incidente mortale di Rovello Porro: è morta Paola Greselin, impiegata dell'ufficio anagrafe

Tra pochi anni sarebbe andata in pensione. Lavorava come impiegata nell'ufficio anagrafe del Comune di Rovello Porro, proprio dove si stava recando in bicicletta questa mattina (16 gennaio 2023) quando è rimasta coinvolta in un incidente mortale. Paola Greselin, 62 anni di Saronno, è morta a seguito dell'impatto con un'auto guidata da un ragazzo di 23 anni, anche lui di Saronno. L'incidente è avvenuto in via Galilei poco prima delle ore 8. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che deve essere appurata dai carabinieri di Turate intervenuti sul posto. Sembra, però, che il parabrezza della Lanci Y che avrebbe investito la donna fosse particolarmente ghiacciato. Questo forse avrebbe potuto limitare la visibilità da parte del giovane conducente. Ad ogni modo saranno i rilievi dei militari a stabilire le eventuali responsabilità dell'incidente che è costato la vita a Paola Greselin.