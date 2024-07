Tragedia in ospedale, inciampa sbatte la testa e muore

Une vera tragedia si è consumata all'ospedale San Gerardo di Monza. La vittima è Paola Gorla, 80enne di Mozzate molto amata in città per la sua attività nel sociale. Era presidente dell’Associazione socio culturale ricreativa, circolo dei pensionati che organizzava sempre attività riuscite e con grande partecipazione. Una morte inaspettata che ha lasciato un vuoto incedibile nei famigliari, in primis il figlio Walter Panzieri, anche lui molto attivo nel sociale: è infatti maggiorente del Palio. La donna è morta dopo una caduta all'ospedale San Gerardo di Monza dove si era recata per delle analisi di routine. Tutto procedeva per il meglio quando è caduta, probabilmente sbattendo la testa. Gli infermieri sono immediatamente accorsi in suo aiuto ma la situazione è sembrata da subito grave. Dopo quattro giorni di ricovero purtoppo è deceduta. I funerali si sono tenuti nella giornata di ieri. Anche il Comune ha espresso il suo cordoglio con una nota sul sito ufficiale: "Tutta l'Amministrazione Comunale esprime le più sincere condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia e agli amici di Paola Gorla in questo difficile momento. Il suo impegno, la sua passione e la sua dedizione nei confronti dell'Associazione Gruppo Pensionati, di cui era presidente, saranno sempre ricordati con affetto e stima".