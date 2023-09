Pensionata morta nel mare ad Alghero: abitava sul lago di Como

Abitava in provincia di Como, a Cadenabbia per la precisione, la turista di 84 anni morta nel mare di Porto Conte, a Maristella, lungo la costa di Alghero, nel primo pomeriggio del 19 settembre 2023. La donna, originaria della Germania ma da molti anni residente sul lago di Como, è stata colta da un malore mentre nuotava. Si trovava in Sardegna per le vacanze. Era in spaggia con alcuni amici e quando ha deciso di fare un bagno. Benché fosse un'esperta nuotatrice a pochi metri dalla riva ha avuto un malore. E' stata subito aiutata dagli amici che hanno chiamato i soccorsi. GLi uomini del 118 arrivati sul posto hanno cercato di rianimare la donna ma per lei non c'è stato nulla da fare.