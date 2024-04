Morta investita da un furgone a Inverigo: individuato il presunto pirata

Ci sono dei sospetti su chi possa aver investito Iolanda Tosetti, la donna di 82 anni morta dopo il tragico incidente della mattina del 19 aprile 2024 a Inverigo. Erano circa le 11.30 quando l'anziana è stata travolta da un furgone Ducato bianco mentre si trovava all'altezza delle strisce pedonali in prossimità del civico 26 di via General Cantore. Il veicolo che l'ha investita, però, anziché fermarsi e prestare soccorso sarebbe fuggito. I soccorsi che si sono subito mobilitati sono stati vani. Il presunto pirata della strada sarebbe un uomo di 74 anni residente in un paese confinante che, come riporta La Provincia, avrebbe detto di non essersi accorto di nulla. I segni dell'investimento non erano troppo evidenti sul furgone ma ora si sta procedendo con analisi più approfondite. La procura di Como ha aperto un’indagine coordinata dal sostituto procuratore Simone Pizzotti e le indagini sono ancora in corso.