La tragedia di Ghizlane Moutahir, morta precipitando nel vuoto dalla zipline: cosa è successo

Voleva provare il brivido dell'esperienza di Fly Emotion, che permette di sorvolare la Valle del Bitto sorretti da un’imbragatura sospesa a un cavo d’acciaio teso tra Albaredo per San Marco e Bema (Sondrio) facendo andata e ritorno: la donna, una 41enne di Oliveto Lario, il comune lecchese al confine con Bellagio, stava percorrendo la prima delle due tratte della zip-line e aveva quasi raggiunto la stazione di arrivo, poi la tragedia. Come illustrato dai colleghi di SondrioToday la vittima è Ghizlane Moutahir, secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, si sarebbe sganciata dall’imbragatura precipitando da un’altezza di 40 metri, cadendo rovinosamente nel bosco sottostante. Un volo mortale che purtroppo non le ha lasciato scampo.

L'esatta dinamica dovrà essere ricostruita dalle forze dell'ordine mentre l'impianto in queste ore è stato posto sequestro. Travolto dallo sgomento anche l'amministratore delegato della società Fly Emotion che gestisce la zip-line, il quale nelle scorse ore si è messo a completa disposizione della magistratura, sottolineando però che dall'inaugurazione - avvenuta nel 2011. Mai un incidente nei 200 mila “voli” fatti con l’impianto nei passati 13 anni.

Le varie ipotesi

Secondo una prima ricostruzione la donna si sarebbe sganciata dall’imbragatura precipitando da un’altezza di quaranta metri, cadendo rovinosamente nel bosco sottostante. Un volo mortale che purtroppo non le ha lasciato scampo. Un'altra pista è quella del malore, con la donna che si sarebbe sentita male a pochi metri dalla stazione di arrivo e avrebbe compiuto dei movimenti che ne avrebbero determinato la caduta. Va anche chiarito lo stato dell'equipaggiamento di sicurezza: le cinghie potrebbero essersi rotte o potrebbe esserci stato un errore nella fase di aggancio dell'imbragatura. Inoltre, alcuni testimoni oculari hanno raccontato di aver visto la donna scendere lungo il tirante di ferro in posizione eretta, anziché prona. Tutte ipotesi al momento, con tanti dubbi che soltanto le indagini potranno chiarire.