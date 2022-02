Trovata morta dopo 2 anni, l'appello del sindaco di Como: "Venite tutti al suo funerale"

Dimenticata per due anni, fino a quando non è avvenuta la triste e sconvolgente scoperta: era morta da sola. L'anziana Marinella Beretta è stata ritrovata prova di vita seduta sulla sua poltrona. La Procura ha disposto l'autopsia per fare chiarezza sulla sua morte. A conclusione degli accertamenti verrà stabilita la data dei funerali. E proprio in vista dell'estremo saluto a Marinella, il sindaco di Como, Mario Landriscina, lancia un appello alla città auspicando che ai suoi funerali la donna non sia di nuovo lasciata sola: " "Dobbiamo diventare noi i suoi familiari e partecipare nei limiti del possibile alle esequie".

La storia di Marinella, del resto, costringe la collettività, non solo comasca, a profonde riflessioni sulla condizione di solitudine nelle quali molte persone si ritirovano a vivere, fino addirittura a morire a casa da sole nella indifferenza totale degli altri.