Sala Comacina, è morta Angela, travolta da una moto mentre attraversava la strada

I medici del Niguarda hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma è stato tutto inutile. È morta nella mattinata di martedì 24 ottobre Angela Fasoli, l'anziana di 84 anni che è stata travolta da una moto sulle strisce pedonali di via Fratelli Bronzetti a Milano nel tardo pomeriggio di lunedì. Era originaria del Comasco, di Sala Comacina dove saranno svolti i funerali.

L'incidente era accaduto poco dopo le 18 in una traversa di Corso 22 Marzo. L'anziana, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada lontana dalle strisce pedonali quando è stata travolta da un 22enne a bordo di una moto. Il centauro, che proveniva da corso Indipendenza, si è reso conto all'ultimo momento della donna e non ha fatto in tempo a schivarla.

Le condizioni dell'84enne sono subito subito apparse gravi: soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata in codice rosso al Niguarda dove è arrivata in coma. Il 22enne, invece, è stato accompagnato in codice verde al Fatebenefratelli.

I funerali saranno svolti non appena l'autorità giudiziaria avrà terminato i dovuti accertamenti. Molti i messaggi anche via social per la signora Angela, che in paese a Sala chiamavano Lina. Tutti la vogliono ricordare come la persone felice, solare e disponibile che amava molto il suo lago.