Aggredito da due cani a Montorfano: in ospedale un uomo di 58 anni

Erano circa le 7.20 di questa mattina, domenica 24 aprile quando un uomo di 58 anni è stato aggredito da due cani. Secondo quanto riferitoci da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena si tratterebbe di due lupi cecoslovacchi. Sul posto, in via Cà Franca a Montorfano, sono intervenuti anche i carabinieri di Como che dovranno ricostruire l'accaduto. Non sappiamo se i cani erano tenuti al guinzaglio e si sono liberati oppure se erano sciolti (o scappati da qualche casa) ma l'uomo aggredito è stato portato in codice giallo all'ospedale di Erba, dove è arrivato con un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo intorno alle 8.00.