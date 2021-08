Montorfano, lavoro "in nero": sospesa attività all'interno di un camping

Durante l’intervento sono stati individuati dalle fiamme gialle due lavoratori non in regola, di nazionalità italiana

Questa volta sono stati i Finanzieri della Compagnia di Como a scovare lavoratori privi di contratto presso un'attività a Montorfano (CO), all’interno di un camping attrezzato. Insieme ai finanzieri anche i poliziotti della Questura di Como, impegnati nei controlli sul rispetto della normativa anti-contagio.

Durante l’intervento sono stati rilevati due lavoratori “in nero”, di nazionalità italiana. Dagli accertamenti effettuati con l’utilizzo delle banche dati, le Fiamme Gialle hanno verificato che la ditta individuale non aveva provveduto ad alcuna preventiva comunicazione dell’instaurazione dei rapporti di lavoro nonché ai connessi adempimenti fiscali e contributivi.

Sono state elevate sanzioni che, se sanate entro 120 giorni dalla contestazione, ammontano a 3.600 euro, altrimenti possono raggiungere la somma di 7.200 euro.

Sulla scorta di tali condizioni, oltre alle contestazioni previste dalla normativa in materia di lavoro, è stata disposta dall’Ispettorato del Lavoro di Como-Lecco la sospensione temporanea dell’attività commerciale, in quanto, nel giorno dell’intervento, la manodopera “in nero” è risultata superiore alla soglia del 20% della totalità dei lavoratori impiegati.

L’attività delle Fiamme Gialle lariane s’inquadra, in particolare, in due dei numerosi obiettivi perseguiti dal Corpo: da un lato arginare la diffusione dell’illegalità e dell’abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese e dei professionisti che operano nella piena e completa osservanza della legge, dall’altro tutelare proprio la parte

più debole in un rapporto di lavoro, i lavoratori.

Questi ultimi, infatti, lavorando in “nero” o in maniera irregolare, non vedono riconosciuta alcuna copertura previdenziale e assicurativa, con gravissime conseguenze sia sulle legittime aspettative di maturazione dei requisiti pensionistici, sia sulle garanzie in tema di infortuni sul lavoro.