Montecchio Sud, ragazzino di 11 anni cade e si ferisce: interviene il soccorso alpino

Queste belle giornate di sole richiamano molti escursionisti sulle montagne sopra il Lago di Como. Dopo gli interventi di stamattina e ieri sera, il soccorso alpino lariano è stato attivato anche oggi domenica 17 dicembre 2023 dalla centrale di Soreu delle Alpi. Un ragazzino di 11 anni che si trovava in zona Montecchio Sud è caduto e ha riportato una lesione al braccio. Sul posto, oltre alla squadra del Cnsas Valsassina, è intervenuto anche il personale della Croce Rossa di Colico, che spesso collabora in questo tipo di operazioni. Una volta raggiunto e messo in sicurezza è stato portato all'ospedale di Lecco.