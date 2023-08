Resegone, donna in difficoltà a 1800 metri di quota: interviene l'elicottero Drago

Soccorsi al lavoro sul Resegone. Poco prima delle 11 di sabato 19 agosto la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per una donna trovatasi in difficoltà sulla vetta della celebre montagna lecchese, a quota 1800 metri. L'allertamento dei vigili del fuoco ha portato alla mobilitazione dell'elicottero Drago di stanza a Malpensa, giunto in cima insieme ai pompieri addestrati per questo genere d'interventi.

Dopo avere verricellato la donna in difficoltà e averla fatta salire a bordo, la stessa è stata portata in luogo sicuro. Allertati anche i tecnici della Stazione di Lecco del Soccorso alpino.