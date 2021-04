Monte Olimpino, hanno distrutto la pizzeria Numero 1 con una mazza: la disperazione di Ahmed

Un tentato furto finito con un vandalismo. La pizzeria d'asporto "Numero 1" di via Bellinzona a Monte Olimpino è stata praticamente distrutta da un uomo che nella tarda sera di domenica 4 aprile ha sfondato la porta d'ingresso con una mazza.

L'uomo, sulle cui tracce sono i carabinieri della compagnia di Como, si è accanito su tutto l'arredamento della pizzeria. Con numerosi colpi di mazza ha danneggiato la cassa, il frigo delle bevande e persino il forno. Il proprietario Ahmed Wahba si è detto disperato: "Non so chi possa essere stato visto che non ho mai avuto problemi con il quartiere. Mi hanno distrutto il locale e causato danni per quasi 12mila euro. Sono disperato".

Il responsabile del vandalismo si è ferito mentre spaccava gli arredi e ha perso sangue, questo potrebbe aiutare i militari a confermare eventuali sospetti.