In un box di Monte Olimpino nascondeva 15 chili di sostanze stupefacenti: arrestato

In un garage di Monte Olimpjno (Como) gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Como hanno scoperto un box dove erano nascosti 15 chilogrammi di sostanze stupefacenti. I poliziottihanno scoperto il box della droga quasi per caso. Stavano perlustrando la periferia della città quando hanno notato un uomo a bordo di un'auto mentre faceva strane manovre davanti al box in questione. L'uomo sembrava guardarsi intorno come per assicurarsi di non essere osservato da nessuno. Gli agenti hanno deciso allora di effettuare un controllo e subito si sono resi conto che l'uomo - un 52enne originario di Napoli - ostentava molto nervosismo. E' bastato uno sguardo all'interno dell'abitacolo per notare alcuni involucri di celophane, chiaramente panetti di hashish.

Dunque, i poliziotti della Mobile hanno chiesto all'uomo se il box davanti al quale si trovava fosse suo. Lui ha negato dicendo di trovarsi lì per caso, ma addosso al 52enne gli agenti hanno trovato un mazzo di chiavi. Una delle chiavi entrava perfettamente nella serratura del box. Una volta aperta la saracinesca i poliziotti hanno scoperto un vero e proprio magazzino della droga: 10 chilogrammi di hashish, 1 chilo di marijuana e 4 chili di ketamina.

la sostanza stupefacente, ovviamente, è stata sequestrata e l'uomo è stato arrestato.