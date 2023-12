Tragedia sul Monte Moregallo, morto un uomo di 58 anni precipitato in un canale

Intervento stasera 14 dicembre per la stazione del triangolo Lariano del soccorso alpino. Poco prima delle 18.30 sono scattate le ricerche per il mancato rientro di un uomo, classe 1965, che era uscito per un'escursione con il suo cane sul Monte Moregallo.

I tecnici del Cnsas - una ventina quelli impegnati - hanno cominciato a perlustrare tutti i sentieri della zona, da Valmadrera e da Canzo. Intorno alle 20.00 è stato avvertito il cane che abbaiava nei pressi del canalone Belasa e questo ha permesso ai soccorritori di individuare l’uomo: era precipitato per un centinaio di metri dalla cresta e giaceva in fondo al canale. È stato attivato l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento, che si è svolto quando era già buio, è stato molto complesso. Il medico ha constatato il decesso e il corpo è stato recuperato con il verricello. Le squadre sono rientrate in serata. Durante le operazioni, persone non identificate hanno disturbato lo scenario, utilizzando un puntatore laser: un comportamento inappropriato, che mette a rischio la sicurezza dell’equipaggio dell’elicottero e importuna i soccorritori e quindi da non mettere in atto.