Monte Grona, tragedia sfiorata: turisti francesi precipitano in un canale

Tragedia sfiorata oggi 27 dicembre per due turisti di nazionalità francese. I due, un uomo e una donna, sono stati soccorsi oggi pomeriggio intorno alle 14 dal soccorso alpino. I due escursionisti sono precipitati per diversi metri in un canale mentre stavano percorrendo un sentiero sul Monte Grona, a un’altitudine di circa 1400 metri.

Entrambi hanno riportato diversi traumi, con escoriazioni e ferite. Sono però riusciti a chiedere aiuto: la centrale operativa della Soreu dei laghi ha subito inviato sul posto l’elisoccorso di Milano di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. Per coincidenza sul posto era già presente un tecnico della stazione, che è intervenuto subito e si è coordinato con la centrale. I due escursionisti sono stati raggiunti e valutati dall’équipe sanitaria dell’elisoccorso e infine sono stati trasportati in ospedale.