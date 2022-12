Precipita durante un'escursione sul Monte Coltignone: morto ragazzo di 26 anni

Escursione sul Monte Coltignone finita in tragedia oggi 8 dicembre 2022. Un ragazzo di 26 anni è precipitato e ha perso la vita. Ancora scarse le informazioni a disposizione sull'accaduto. L'allarme al 118 è scattato intorno alle ore 11.30 di oggi, in codice rosso. Sul posto si sono subito portati i tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas, XIX Delegazione Lariana) e l'elicottero di Areu decollato da Como. Per il giovane escursionista - che risiederebbe in Brianza - non ci sarebbe stato però più nulla da fare. Fatale, per lui, una caduta in una zona impervia.

Solo ieri, sempre sulle montagne lecchesi, un geologo di 56 anni ha perso la vita in una grotta.