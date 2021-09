Monte Barro, 48enne scivola e si frattura la gamba: lungo intervento di recupero del soccorso alpino

La donna è stata immobilizzata e trasportata per oltre mezz'ora con la barella portantina dai soccorritori del Cnsas

Intervento ieri, 11 settembre, per la XIX Delegazione del Cnsas Lombardo, Stazione del Triangolo Lariano: una donna di 48 anni è caduta lungo il sentiero mentre scendeva dal Monte Barro, nella zona del Pian Sciresa. Nell'impatto ha riportato la sospetta frattura di una gamba. L'attivazione per i tecnici è arrivata poco prima delle 12:30, impegnati tre soccorritori e un infermiere del Cnsas, oltre alla squadra del Centro operativo del Bione, con due tecnici. Dopo essere stato valutato dal punto di vista sanitario, la donna è stata immobilizzata e trasportata per mezz'ora con la barella portantina, fino al parcheggio, dove attendeva l'ambulanza. L'intervento si è concluso alle 14:30.