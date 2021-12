Montano Lucino senz'acqua: gravi disagi per le famiglie

Dalla mattina del 1° dicembre Montano Lucino è senz'acqua. Sui social sta esplodendo la rabbia dei residenti che lamentano il fatto che questo disservizio non sia il primo. Già altre volte la fornitura idrica, dicono, è stata sospesa. Questa volta l'interruzione è dovuta a un intervento di riparazione urgente che Como Acqua sta effettuando sulla condotta idrica della stazione di pompaggio principale. A darne notizia è stato lo stesso Comune di Montano Lucino nel corso della giornata del 1 dicembre sul proprio sito web istituzionale: "Per la frazione di Lucino si è dovuto interrompere la fornitura di acqua. Probabilmente anche la frazione di Montano potrà riscontrare dei problemi. A tutt'ora l'intervento è ancora in corso e per ancora un paio d'ore circa non sarà possibile immettere acqua in rete. Vi invitiamo a farne un uso moderato per non vuotare i serbatoi della parte più alta del paese. Probabilmente sarà necessario un ulteriore intervento risolutivo che sarà eseguito nella giornata di domani 02/12/21 Al ripristino l'acqua risulterà probabilmente torbida e sarà necessario lasciarla scorrere. Data l'imprevedibilità e la repentinità dell'evento non è stato possibile darne preventiva comunicazione. Vi teniamo aggiornati".

Alle 11.30 del 2 dicembre il paese era ancora senz'acqua con gravi disagi e ripercussioni per numerosissime famiglie.