Vedono un deltaplano precipitare a Montano Lucino: è mistero

La segnalazione è scattata nella prima serata di ieri 9 maggio, intorno alle 20.43, come riportato anche su Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Un cittadino della zona avrebbe visto dal suo balcone qualcosa precipitare in una zona boschiva, forse un deltaplano. Grande spiegamento di mezzi e uomini per le ricerche andate avanti per ore, almeno fino alle 22.50 ma, entro quell'orario, senza risultati: presenti gli uomini del soccorso alpino, i vigili del fuoco, i carabinieri di Cantù. Decollato da Sondrio l'elisoccorso e un'ambulanza della Croce Rossa ma ancora non sono chiari i contorni della vicenda per cui si attendono informazioni ufficiali. In aggiornamento.