Litiga con la moglie, prova entrare in casa passando dal balcone e precipita: grave 32enne

Intervento in codice rosso a Montano Lucino per un 32enne precipitato dal balcone. Erano circa le 16.45 di oggi sabato 19 novembre quando l'uomo, dopo una lite con la moglie, di sua iniziativa avrebbe provato a rientrare in casa dal balcone. Non riuscendo a rimanere in equilibrio è precipitato. I soccorsi sono stati chiamati inizialmente in codice rosso ma sembrerebbe che l'uomo, dopo essere stato visitato sul posto e trasportato dalla Croce Rossa all'ospedale di Gravedona, non sarebbe in pericolo di vita. Ricostruiranno le esatte dinamiche i carabinieri di Cantù.