Il vescovo di Como Monsignor Oscar Cantoni è diventato Cardinale

Insieme a venti altri vescovi oggi il vescovo di Como, don Oscar Cantoni, è stato elevato al cardinalato. La cerimonia, avvenuta intorno alle ore 16, è stata trasmessa in diretta su questo canale.

Al termine del Concistoro, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, come tradizione, i fedeli incontreranno i neo cardinali nel corso delle previste visite di cortesia. Il cardinale Cantoni saluterà i presenti all’interno dell’Aula Paolo VI.

Il giorno successivo, domenica 28 agosto, alle ore 9.00, nella Basilica di San Giuseppe al Trionfale, retta dai Guanelliani, Sua Eminenza il cardinale Oscar Cantoni presiederà la Santa Messa con i pellegrini della diocesi di Como presenti a Roma (che nel pomeriggio rientreranno nelle loro comunità). La Santa Messa sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Settimanale della diocesi di Como.

Nei giorni successivi, il 29 e il 30 agosto, i neo cardinali, insieme a papa Francesco, rifletteranno sulla Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, sulla riforma dellaCuria romana. Il 30 agosto alle 17.30 il Pontefice presiederà la Santa Messa con i nuovi cardinali.

Mercoledì 31 agosto, nella solennità di Sant’Abbondio, patrono principale della Chiesa e della città di Como, tutta la comunità diocesana si radunerà per rendere grazie di questo dono. Tutti i fedeli sono invitati alla Santa Messa pontificale del pomeriggio, alle 17.30 (non sono necessari pass per l’ingresso in Cattedrale – vedi oltre per le indicazioni del programma): sarà un momento di viva preghiera della Diocesi insieme al proprio

pastore.

Il programma del 31 agosto

- Ore 15.30: in piazza San Rocco

Breve sosta sul luogo dell'uccisione di Don Roberto Malgesini. Sarà un breve momento di raccoglimento in forma privata di fronte alla Croce

posta sul luogo dell’uccisione di don Roberto.

- Ore 16.00: nella Basilica di Sant’Abbondio incontro con i sindaci delle province di Como, Lecco Varese e le autorità civili e militari.

Il Cardinale offrirà ai presenti una breve riflessione, cui seguirà la preghiera rivolta a Sant’Abbondio.

N.B.: l’incontro con i sindaci e le autorità civili e militari della provincia di Sondrio si svolgerà domenica 11 settembre.

- Ore 16.45: piazza del Duomo

Accoglienza del Cardinale, omaggio musicale della banda Baradello e accoglienza e saluti istituzionali da parte del Prefetto di Como, del sindaco e del presidente della Provincia

Le autorità, fuori dal Duomo, rivolgeranno un breve indirizzo di saluto al Cardinale. Al termine, celebrazione della Santa Messa in Cattedrale.

- Ore 17.30: in Cattedrale

Solenne pontificale nella festa del patrono Sant'Abbondio.

Il Cardinale presiede la Messa pontificale, concelebrata dai Vescovi e dai sacerdoti presenti.