Monossido di carbonio nel bungalow: soccorso un uomo all'International Camping

Un uomo di 66 anni si è sentito male per avere inalato monossido di carbonio. L'uomo si trovava in un bungalow dell'International Camping di via Cecilio a Como. L'allarme è scattato poco dopo le 13.30 del 18 gennaio 2023. Oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno rilevato un'alta concentrazione di monossido riconducibile a una caldaia alimentata a gpl e situata all'interno della struttura prefabbricata. L'uomo è stato elitrasportato in un ospedale di Milano. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.