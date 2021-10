Mongolfiera sbatte contro il Tempio Voltiano e lo danneggia

Un decollo con imprevisto per la mongolfiera che poco dopo le 8 della mattina dell'11 ottobre si è alzata in aria dalla zona di viale Puecher a Como. Al momento di alzarsi in aria la mongolfiera è andata prima a sbattere contro gli alberi che circondano il Tempio Voltiano e poi ha sbattuto contro il tempio stesso. Nell'urto il grosso "cesto" che serve per il trasporto delle persone ha danneggiato un ornamento in marmo che è caduto a terra. Non si segnalano feriti né tra le persone a bordo della mongolfiera né tra i passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per valutare le condizioni di sicurezza e i danni prodotti.