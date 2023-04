Mongolfiera urta i cavi elettrici e prende fuoco: un ferito a Cassina Rizzardi

Grande spavento a Cassina Rizzardi quando, poco dopo le ore 19, una mongolfiera avrebbe urtato dei cavi elettrici nel tentativo di atterrare. Non è chiaro cosa sia successo esattamente ma dalle prime informazioni sembra che l'urto abbia innescato un incendio in cui la tela del pallone e il cestello sarebbero andati a fuoco. Sono intervenute due ambulanze e due automediche per soccorrere le 4 persone coinvolte. Ci sarebbe un ferito. Sul posto anche i vigili del fuoco.