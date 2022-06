Lipomo, la mongolfiera atterra sull'albero: illesi gli occupanti

Fuoriprogramma per la mongolfiera che nella mattina del 12 giugno 2022 volava nei cieli comaschi. Per ragioni ancora da chiarire il grande pallone volante mentre sorvolava Lipomo è sceso di quota fino ad atterrare, o meglio, fino ad impigliarsi in un albero. Nonostante l'insolito atterraggio nessuno degli occupanti è rimasto ferito, ma si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per il recupero della mongolfiera. Il fatto è accaduto in zona via Caio Plinio.