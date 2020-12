Moltrasio, scomparso Erminio Durini: grande spiegamento di mezzi per la ricerca

È dall'alba di oggi, 11 dicembre, che non si hanno sue notizie. Un uomo di 65 anni, Erminio Durini, ha fatto perdere le sue tracce o si è in qualche modo smarrito a Moltrasio. In questo momento sono aperte tutte le ipotesi. Per la sua ricerca un grande spiegamento di uomini e mezzi: i vigili del fuoco di Como, l'elicottero Drago del nucleo elicotteri di Malpensa, e il soccorso alpino. Sul posto anche i carabinieri.

Lo cercano anche su Facebook, con un accorato appello sul gruppo sei di Moltrasio se..., che vi riportiamo:

Dalle 6:30 di oggi 11.12 si è allontanato da casa ERMINIO DURINI senza avvisare, senza cellulare e senza documenti.

Sono già stati allertati i Carabinieri, se qualcuno lo incontra può chiamare il 112. In aggiornamento.

(Nella foto l'elicottero Drago utilizzato per le ricerche)