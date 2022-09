Moltrasio, morti due operai intossicati dal monossido di carbonio

Sono stati ritrovati privi di vita questa mattina 21 settembre in via Ranzato a Moltrasio nella ditta dove lavoravano. Si tratta di due operai che, secondo le primissime informazioni ricevute, avrebbero passato la notte in un prefabbricato dell'azienda che era utilizzato come zona uffici. A dare l'allarme i colleghi che non vedendoli al lavoro questa mattina presto sono andati a cercarli proprio in quella stanza dove li hanno trovati morti e con il braciere ancora acceso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Ats. Le indagini sono in corso. I due uomini avevano età compresa tra i 20 e i 30 anni. In aggiornamento.