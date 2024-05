Vandalizzato nella notte il pontile di Sant'Agostino: è inagibile per metà

Nella notte il molo galleggiante di Sant'Agostino è stato vandalizzato e ora è inagibile. Per un po' nessuna imbarcazione a noleggio (con o senza conducente) si alternerà per far salire a bordo i turisti desiderosi di fare un bel giro sul lago.

Chi sia stato e come abbia agito è ancora da appurare. Personale del Comune di Como è intervenuto sul posto questa mattina (domenica 12 maggio). Il sindaco Alessandro Rapinese ha dichiarato: "E' un fatto molto grave, è stata vandalizzata una proprietà pubblica strategica, soprattutto in questa stagione turistica. Chi ha commesso questo vandalismo è sicuramente ben conscio delle conseguenze per collettività, ma forse non è ben conscio delle conseguenze in cui lui rischia di incorrere quando scopriremo chi è stato. Stiamo appurando come si siano svolti i fatti e forse le telecamere di sorveglianza della zona riusciranno a fornire qualche informazione utile per risalire ai responsabili".

Il fatto è successo intorno alle ore 3. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio appiccato e per mettere in sicurezza il pontile hanno dovuto rimuovere alcune assi e transennare la parte finale. Il pontile, pertanto, è inagibile per metà.