Palpeggiata e terrorizzata da uno straniero sul bus della linea 6

Nel pomeriggio del 29 ottobre scorso, la squadra volante della questura di Como è intervenuta in via Acquanera, nel quartiere di Albate, in risposta a una chiamata arrivata dal conducente del bus numero 6. Due ragazzine a bordo avevano allertato l'autista, raccontandogli che una loro amica quindicenne di Como aveva subito un molestatore sul bus.

Gli agenti, arrivati sul luogo, hanno trovato la giovane di 15 anni in lacrime, in compagnia del padre, che era stato prontamente contattato da sua figlia, e delle sue due amiche che avevano assistito alla situazione. Le amiche hanno indicato un giovane a bordo del bus come l'aggressore.

Dopo aver ascoltato le testimonianze di tutti i presenti, la polizia ha ricostruito gli eventi e ha scoperto che il giovane, in compagnia di altri due coetanei, si era seduto accanto alla quindicenne. Inizialmente, aveva fatto dei complimenti, poi l'aveva toccata e accarezzata, cercando di oltrepassare i limiti. La ragazza, immobile e spaventata, era stata aiutata dalle sue amiche a cambiare posto sul mezzo pubblico, dopodiché aveva avvisato prima l'autista e poi, telefonicamente, il padre, che era accorso immediatamente.

Gli agenti hanno quindi portato tutti in questura, chiedendo alla società di trasporti la possibilità di visionare i filmati della telecamera interna del bus. Le tre ragazze hanno avuto l'opportunità di visionare un album fotografico e hanno identificato con certezza il responsabile delle molestie. L'uomo, un 24enne tunisino senza dimora e documenti validi per il soggiorno, è stato successivamente indagato in stato di libertà per il reato di atti sessuali su minore.