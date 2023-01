Il mistero dell'omicidio confessato sulla scheda elettorale: si cerca il cadavere in un cantiere in Brianza

Tutto è cominciato da una scheda elettorale delle scorse elezioni a Villasanta, un comune con poco più di 14mila abitanti alle porte di Monza e a una ventina di chilometri da Mariano Comense. Poche e lapidarie parole scritte con la matita copiativa sono state rinvenute durante lo spoglio delle schede.

"Per le forze dell'ordine. Ho ammazzato un uomo. È sepolto in cantiere area nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego".

Una frase shock che, se veritiera, risultava una confessione. E inevitabili sono scattate le indagini per omicidio e occultamento di cadavere. La notizia era trapelata solo a inizio dicembre e delle indagini si è occupata la polizia di Stato. Nella giornata di giovedì 20 gennaio è stato effettuato un sopralluogo in un cantiere da parte degli uomini della Squadra Mobile insieme all’archeologo forense Dominique Salsarola del Dipartimento Labanof di Milano nominato consulente dalla procura di Monza per monitorare lo stato dei luoghi e individuare eventuali anomalie.

Il cantiere dove hanno effettuato gli accertamenti i poliziotti è situato al confine tra Villasanta e Monza e si tratta di un area cantierizzata in disuso, specificano dalla questura. L'attività di ricognizione dei luoghi era finalizzata ad individuare le metodologie necessarie per definire come monitorare l'area.