Studente minorenne rapina l'Iperal col passamontagna e pistola (scacciacani): arrestato

Ha aspettato l'orario di chiusura e poi non ha esitato a entrare con il passamontagna per non farsi riconoscere e a puntare una pistola contro le cassiere per farsi consegnare i soldi. È accaduto all'Iperal di Consiglio di Rumo. Un bottino di poco più di 3mila euro e la pistola era una scacciacani, del tutto simile a quelle vere, ma la paura è stata comunque molta. Il fatto è accaduto sabato 27 gennaio intorno alle 20. A compiere la rapina un ragazzo minorenne originario di Lugano ma residente in Alta Valle Intelvi. Lo studente dopo aver preso i soldi è scappato tramite alcune stradine interne ma è stato fermato dai carabinieri di Gravedona e di Menaggio. Il giovane è stato portato al carcere minorile Beccaria di Milano.